Le siamang vit sur l'ile de Sumatra en Indonésie et en Malaisie.

Il fait partie de la famille des grands singes et plus particulièrement de celle des gibbons. Et, dans la famille des gibbons, les siamangs sont les plus grands.

Le siamang n'a pas de queue. Ce sont ses bras qui font balancier quand il se promène. Ses bras, vont aussi lui servir à la brachiation. C'est comme ça qu'il se déplace principalement dans la nature, de branche en branche.. Même s'il fait un peu de bipédie au parc animalier, le siamang est rarement au sol.

Avec des bras d'1m80, le siamang est très très agile dans les dans les arbres.

L'eau est une barrière naturelle puisque les siamangs ont peur de l'eau et ne savent pas nager.

Le siamang est un bon chanteur

On peut les entendre chanter régulièrement le matin au parc animalier. Ils ont cette particularité d'avoir une poche sous le cou, qui se gonfle quand ils chantent. Cela leur sert de caisse de résonance et on peut les entendre jusqu'à cinq kilomètres à la ronde. C'est assez impressionnant.

Le siamang est un animal menacé

Le siamang est menacé principalement par la destruction de son habitat, avec les forêts à palmiers qu'on retrouve en Malaisie. Et aussi à cause du braconnage pour en faire des animaux de compagnie.

Le parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze

Le parc animalier d'Auvergne est engagé depuis 2012 dans la protection des espèces menacées. Vous y découvrirez des espèces en danger d’extinction. Le parc soutient aussi financièrement des programmes de protection de la faune sauvage dans le monde entier. 1€ de votre billet est reversé à Play for Nature pour soutenir ces programmes

Pour découvrir les 350 animaux de 65 espèces différentes et préparer votre visite, direction le site du parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze. Le parc est ouvert tout l'été de 08h30 à 19h00. Attention, les animaux de compagnie ne sont pas admis dans le parc.

De nombreuses activités avec les animaux vous sont proposées: soigneur d'un jour, safari famille, rencontre privilège...et nouveauté 2022: petit déjeuner avec les animaux avant l'ouverture du parc!

