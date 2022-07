Si vous vous approchez de moi, je vais vous faire une toilette en bonne et due forme et aussi me frotter le postérieur contre vous. C'est plus fort que moi, j'ai toujours l'air un peu ahuri et surpris, mais c'est pas ça, c'est que je surveille.

Le suricate

Surnommé la sentinelle du désert, le suricate est un tout petit animal, tout mignon, de couleur beige. Il se confond très bien avec le sable. A l'état sauvage, il vit en Afrique, en Afrique du Sud, dans des endroits un peu désertiques et très peu habités par l'humain.

Le suricate est insectivore. Il va passer constamment son temps à gratter dans le sol pour trouver des petits insectes à se mettre sous la dent. Et plus il se régale, plus on évite la prolifération de plein de petits et de petits insectes.

Le suricate n'est pas si mignon que ça... - @Parc animalier d'Auvergne

La sentinelle

Quand ils ont le nez au sol en train de gratter pour se chercher leur nourriture, les autres compagnons vont surveiller autant sur la terre que dans les airs, les potentiels prédateurs, d'où la fameuse sentinelle! Ils se mettent sur leurs pattes arrières pour se grandir et voir au plus loin et avec la queue, ils se maintiennent pour éviter de se casser la figure.

Un animal immunisé contre les morsures et les venins

Ils vont pouvoir manger les scorpions, même s'ils se font piquer cela n'aura aucune conséquence, ils pourront finir leur repas.

Clémence, soigneuse au parc animalier d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Le suricate n'est pas si mignon que ça...

Entre eux, les suricates sont assez violents. Dans le milieu naturel, ça se bagarre beaucoup et parfois même jusqu'à la mort. Pour eux, c'est la reproduction et l'espérance de vie de leur espèce avant tout. Le couple dominant se réserve le droit de tuer toute autre petit du groupe pour préserver ainsi la meilleure chance de survie à sa propre descendance.

6 suricates vivent au parc animalier d'Auvergne: 4 mâles et 2 femelles Pour les voir, direction la maison n°1 qu'ils partagent avec les porcs-épics à crête, tout près de l'entrée du parc.

Repérez les animaux sur le plan du parc - Parc animalier d'Auvergne

Le parc animalier d'Auvergne d'Ardes-sur-Couze

Le parc animalier d'Auvergne est engagé depuis 2012 dans la protection des espèces menacées. Vous y découvrirez des espèces en danger d’extinction. Le parc soutient aussi financièrement des programmes de protection de la faune sauvage dans le monde entier. 1€ de votre billet est reversé à Play for Nature pour soutenir ces programmes

Pour découvrir les 350 animaux de 65 espèces différentes et préparer votre visite, direction le site du parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze. Le parc est ouvert tout l'été de 08h30 à 19h00. Attention, les animaux de compagnie ne sont pas admis dans le parc.

De nombreuses activités avec les animaux vous sont proposées: soigneur d'un jour, safari famille, rencontre privilège...et nouveauté 2022: petit déjeuner avec les animaux avant l'ouverture du parc!

Suivez l'actu du parc animalier d'Auvergne sur Facebook

Le proverbe africain à méditer © Getty - AlonzoDesign

Mushu, Oshi et compagnie le samedi et dimanche à 08h10 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Patricia Farat et Léa, Clémence, Hélène, soigneuses au parc animalier d'Auvergne