Dès lundi 31 août 2020, rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour partir sur les traces des personnages et des évènements qui continuent à façonner notre époque. En moins de 2 minutes, nous constatons que l’Humanité progresse. On n’arrête pas l’Histoire…

Jérôme Prod'homme est un « raconteur ». Depuis de nombreuses années, féru d’histoire, il en a écrit et raconté plus de 700 épisodes sur France Bleu avec l’appui de l’Atelier de création Provence-Alpes-Méditerranée. Pour la rentrée 2020, il signe pour France Bleu, une nouvelle série intitulée « On n'arrête pas l'Histoire… ». En rappelant le passé, en observant le présent, en imaginant l'avenir, Jérôme se propose de nous montrer que ce n'était pas "mieux avant", que l’Humanité progresse.

Insatiable et curieux, il se passionne également pour les acteurs de la Grande Guerre. Il est l'auteur du livre "Nancy", photographies de Stéphane Belin paru aux Editions Declic. Il est actuellement animateur à France Bleu Sud Lorraine.