Tout plaquer pour changer de vie

Écrire un nouveau chapitre de sa vie, c'est possible !

Et d'un coup, d'un seul c'est le virage à 180° !

Avec le confinement, chacun a pu goûter à une vie différente. Une vie recentrée sur la famille et les bonheurs simples, une vie au ralenti, une vie loin de toutes obligations professionnelles avec le travail à distance. Alors forcément, ça donne des idées ! Changer de métier, changer de région, changer de mode de vie...

Quelques mois plus tard, vous voilà donc avec des projets plein la tête et des envies qui donnent des papillons dans le ventre. Oui, mais encore faut-il réussir à franchir le pas et passer du fantasme à la réalité.

Comment faire ? D'où vient le déclic ? Vous l'avez fait ?

On en parle avec nos deux invités qui ont eu envie de changer de vie :

Valentin Brunella, ingénieur devenu blogger sur le monde du travail et auteur du livre "La semaine prochaine je démissionne" aux éditions Vuibert.

Flo Delavega, chanteur reconverti dans la permaculture, de retour avec "Printemps éternel" son nouveau single

Et vos réactions au 0810 055 056 !