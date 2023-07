Trouville-sur-mer / Le Havre à bord du Gulf Stream II

Sur une journée, embarquez pour une traversée de l'estuaire pour rejoindre la ville du Havre depuis Trouville-sur-mer.

Découverte des ports de Trouville-sur-Mer, Deauville et du littoral de la Côte fleurie. L’équipage du Gulf Stream II transmet son amour pour leurs stations balnéaires lors d’une promenade en mer, grâce à leurs commentaires qui vous feront découvrir les casinos, villas, centres et plages de Trouville-sur-Mer et Deauville. Départ : Quai Albert 1er - Durée : 30 mn.

Le Gulf Stream II

Quai Albert 1er

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Mob. : 06 07 47 14 12