Fuie des Vignes - moins de peupliers pour davantage de biodiversité

A deux pas du centre-ville, mais aussi près des quartiers de Perseigne et de Courteille, la Fuie des Vignes est une vaste zone inondable de 80 hectares classés espace naturel sensible. 20 hectares appartiennent à la ville d'Alençon, qui vient d'achever de nombreux aménagements, et notamment plus d'un kilomètre de cheminement en dur ou en platelage bois. Découverte du site en compagnie de Jérémy Oller, chargé de mission Espace Naturel Sensible à la la ville d'Alençon.

Pour le plus grand bonheur des promeneurs qui ont désormais un accès privilégié à une nature plus diverse que jamais : plus de 180 espèces végétales et animales y ont été recensées (chevreuils, nombreux oiseaux, chauve-souris, loutre d'Europe et des dizaines de plantes sauvages).

La Fuie des Vignes sur le site du Conseil Départemental de l'Orne.