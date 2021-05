L'espace Naturel Sensible de Saint Gervais du Perron La vie paisible du Blaireau

Nous visitons l’espace naturel sensible de Saint Gervais du Perron près d’Alençon, c’est une zone humide composée d’un étang, d’une mare, et d’une vaste prairie entretenu par un paysan local.

Il existe aussi une mini foret avec des chênes, des érables des ormes et à l’intérieur des animaux reconnu comme nuisible mais ici très utile nous raconte notre guide nature Morvan Debroize.

Le blaireau passe peut être souvent sur ce petit pont de bois © Radio France - Eric Vallé

Alors au final le blaireau est un nuisible ou pas !!!

En fait tout dépend ou on le trouve et les circonstances. Nous dirons qu’ici dans cet étang de saint Gervais du perron il est plus qu’utile et participe à sa façon à la biodiversité. D’autres prédateurs sont aussi présent sur ce site ornais c’est un poisson le brochet. Alors vite partez chercher votre canne à pêche.

les empreintes de chevreuils et sangliers Copier