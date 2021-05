L'espace sensible de Saint Gervais du Perron bien mieux que le paradis

Oui alors la c’est vrai pour être caché et secret il l’est tout à fait mais cet endroit est à mes yeux un petit air de paradis. Tout amateur passionné de nature doit y venir parce que tout est à porter de main tellement le lieu est réduit. Une zone humide au cœur du parc régional Normandie Maine et reconnu pour sa biodiversité généreuse. Descriptions et explications assuré par Morvan Debroize notre guide nature du parc Régional Normandie Maine.

Les insectes l'autre passion / Morvan Debroize Copier

La nature est flamboyante au printemps © Radio France - Eric Vallé

Pour flâner pécher et découvrir je suis tombé sous le charme de cet étang de St gervais du Perron, un lieu secret à partager avec tous les sensibles de nature.

Au loin le chateau d'Eau de Saint Gervais du Perron © Radio France - Eric Vallé

