La haie dans le Bocage

Le Centre d’initiatives pour l’environnement des Collines normandes recrute des ambassadeurs pour faire connaître et partager les savoirs sur le bocage. Le but : donner au plus grand nombre l’envie de découvrir, de s’approprier, puis de préserver les haies, qui sont un patrimoine local. Le moyen que nous avons choisi : le recrutement de citoyens intéressés par le sujet, en les formant pour être ambassadeurs du projet, qui est planifié en deux ans.