Les plantes sauvages à Caen

Le saviez-vous ? Sur le territoire de la ville de Caen, on recense plus de 600 espèces de plantes sauvages différentes, ce qui en fait la commune la plus riche du Calvados en la matière. Et cette année, à l’occasion des confinements, de nouvelles espèces se sont révélées ! C’est le constat qu’a fait notre guide cette semaine. Il s’appelle Thomas Bousquet et il travaille en Normandie pour le conservatoire botanique national de Brest.