Normandie nature

C'est vrai c’est un endroit ou l’on à plaisir à rentrer mais dont il est pénible de sortir tellement la nature façonnée par les équipes est attirante. Dernière étape pour notre sortie Eau et Jardin duo de choc avec notre animatrice nature du jardin des plantes..on se place devant le bassin de l’institut botanique.

Et les observations sont forcément naturelles

Marie Brunet animatrice au jardin des Plantes © Radio France - Eric Vallé

Et il était temps de rentrer la pluie commençait à tomber.

Et tout ce petit groupe se séparait pour repartir chacun et chacune dans son carré de verdure pour mettre en pratique les conseils glanées ci et la grâce à Marie Brunet..mon petit doigt me dit que certains ne tarderont pas à faire leur retour au jardin des plantes…Si vous êtes épris de nature c’est un lieu incontournable à visiter à Caen.