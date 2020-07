L'achillée millefeuille

Pendant tout cet été, Nathalie Dehaye, passionnée par les plantes sauvages comestibles et organisatrice de sorties nature, nous apprends à reconnaître ces plantes, à les cuisiner, en plat, en dessert, à faire des boissons et voici justement toujours en compagnie d’Eva MILOT une nouvelle trouvaille.

Nathalie DESHAYES est passionnée des plantes sauvages depuis l’enfance. C’est à l’âge 8 ans que ses parents lui offrent son premier guide détermination des fleurs sauvages. Sortant d’études secondaires, elle passe une maîtrise en écologie et éducation à l’environnement à l’université de Lüneburg en Allemagne et travaille dans des associations d’éducation à l’environnement dans le Massif Central. Elle y approfondie ses connaissances en botanique et apprend à utiliser les plantes en tant que remèdes simples et dans la cuisine de tous les jours.