Le lamier tacheté

Les sorties et ateliers plantes sauvages comestibles de Nathalie Deshayes

Recettes et conseils sur le blog de Nathalie Deshayes

Nathalie DESHAYES est passionnée des plantes sauvages depuis l’enfance. C’est à l’âge 8 ans que ses parents lui offrent son premier guide détermination des fleurs sauvages. Sortant d’études secondaires, elle passe une maîtrise en écologie et éducation à l’environnement à l’université de Lüneburg en Allemagne et travaille dans des associations d’éducation à l’environnement dans le Massif Central. Elle y approfondie ses connaissances en botanique et apprend à utiliser les plantes en tant que remèdes simples et dans la cuisine de tous les jours.