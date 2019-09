Quatuor rock né à Saint-Etienne en 2012, 21 Grammes nous plonge dans un univers introspectif, une réflexion sur la condition de l’homme, sur son rapport au monde et sur la place qu’il occupe dans la grande comédie (tragédie ?) humaine.

Tendu et posé sur le fil du rasoir, le rock du quartet va droit à l’essentiel, mettant ses influences du rock alternatif des 90’s et du mouvement punk-rock au service de la mélodie et d’un songwriting écorché vif.