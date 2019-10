Devil Jo & the Backdoormen s'est formé en 2008 à Saint-Etienne. Autour de la chanteuse Sara Khedimellah alias Devil Jo, on retrouve quatre hommes : les guitaristes Laurent de Carvalho et Vincent Aubrun, Guillaume Ogier à la basse et Jérémy Ranchon à la batterie.

Une voix soul, la puissance du garage-rock... Leur musique est simple et efficace.