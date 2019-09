The Fallen Birds c'est Ana et Nico. Tous deux font déjà partie d'un célèbre groupe roannais, Celkilt, qui véhicule une énergie folle dans une musique celtique survoltée. Et pourtant, dans The Fallen Birds, Ana et Nico se tournent vers plus de douceur...

The Fallen Birds, ce sont des textes profonds, parfois très noirs, la séparation, la distance, les injustice, les déconvenues amoureuses, des thèmes mélancoliques mais toujours sur une musique pleine d'espoir.