Florent Gallo, la pop gold(man) !

Une voix et un physique qui ne sont pas sans rappeler un certain Jean-Jacques Goldman, Florent Gallo a toujours entretenu un rapport particulier avec le chanteur aux 30 millions d’albums vendus : « J’ai commencé la musique et la guitare aux alentours de 12-13 ans, en reprenant déjà du Goldman, mes parents étant eux-mêmes fans » !...

Florent Gallo est aujourd’hui à la tête de Let’s Goldman, un groupe de reprises qui remporte un franc succès, notamment grâce à une certaine ressemblance vocale et physique.