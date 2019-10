Gaga Jazz, une association au service de la musique

Gaga Jazz est une association créée dans le but de promouvoir l’expression du jazz sur Saint-Etienne et la région Rhône-Alpes, en organisant concerts de groupes phares de la scène nationale et internationale.

Mais l’association Gaga Jazz a également pour mission la promotion et le soutien d’artistes et formations de jazz régionaux !

L’association Gaga Jazz compte en moyenne aujourd’hui un noyau d’une centaine d’habitués.