La chanson française et festive des Tempiliers

Le groupe Les Tempiliers est né en septembre 2016 de la rencontre de quatre mélomanes : Navar, Mugen, K-libre et Polokus à Chazelles-sur-Lyon.

Un groupe qui se rassemble autour de l'envie de chanter le monde qui nous entoure, l'envie d’écumer les comptoirs, non pour se soûler gratuitement tous les soirs, mais simplement pour le plaisir de trinquer à une nouvelle rencontre qui inspirera, sans doute, une prochaine histoire...

Entre chanson pirate, chanson française, rap et poésie, le groupe est déjà partis à l’abordage de plus de quarante scènes en un an !