Schérazed et Mickaël Mottet, les deux membres de Lion in Bed, ont enregistré à la maison leur premier album... Les années passées à Manchester et Londres, les expériences musicales et l’envie de présenter au monde un disque qui serait la B.O. idéale de leur union ont conduit à ce disque.

De la pop 100% stéphanoise aux influences anglaises en quelque sorte !