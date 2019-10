Le funk rock "clownesque" de Baron's

Baron's, c'est un duo de musiciens cinglés aux tendances funky rock, bidouilleurs de studio et totalement débridés en live. Tantôt chanteur, danseur bancal de hip-hop, scotché à sa barre de pole dance, le tout en kilt, le Baron de Vezeline est un pur showman !

Auteur et compositeur instinctif, il "clownise" sa vie et sa vision du monde dans la langue de Shakespeare. Avec à ses côtés, l'impitoyable musicien-producteur-arrangeur Freddy Kroegher aux orchestrations puissantes et tonitruantes.