Mam'zelle Lune recueille ses chansons tombées des étoiles et vous les sert sur un plateau de mots crus et tendres ! Les notes claquent, la voix transperce, ça pétille et ça transporte...

Parmi ses projets, un album intitulé "L'albatros" où elle chante avec Yves Jamait. Sortie prévue cet automne.