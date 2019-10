Tarafan, la poésie gitane énergique

Il y a 20 ans, la musique de l’Est les faisait rêver. À cette période, une bande de musiciens un peu fous, Taraf Borzo, arrosait le public d’énergie et de poésie gitane... 20 ans plus tard, ils ont retrouvé l’accordéoniste du groupe, Serge Desaunay, installé à Ambierle et se sont agglutinés autour de lui comme, disent-ils, le raisin sur la grappe !

Chants, guitare, clarinette, contrebasse et percussions… La nouvelle formation, nommée Tarafan Zigan Orchestra, c’est tout d’abord une bande de copains...