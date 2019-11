Faire des chansons comme on fabrique un objet, avec patience, avec ses mains, des voix, des sons simples : « Backyard », c’est l’arrière-cour où l’on se retrouve pour inventer des histoires, imaginer leurs décors et composer leurs bandes originales. Se projeter ensuite dans l’intimité d’un « Folk Club » pour interpréter ces chansons en tout spontanéité.

Backyard Folk Club - Clara Balzano, insta@clara

D’inspiration folk-blues et aux accents country, Backyard Folk Club repose sur un duo vocal féminin, dont les voix se croisent et se répondent tout au long des chansons, porté par une orchestration minimaliste de guitares, banjo, harmonica et percussions.

Après un premier disque, « The Broken Spoon » paru en 2014, Backyard Folk Club est de retour en 2019 avec un nouvel opus, « Daydream ».

Backyard Flok Club - Clara Balzano, insta@clara

Plus orchestré, il conserve les accents folks qui ont su charmer le public de Backyard Folk Club, en alliant énergie et rêves éveillés. En onze chansons allant de la ballade folk au piano-voix en passant par des ambiances plus oniriques, deux voix de femmes entremêlées portent un regard cru, intègre, attendri parfois, sur leur propre condition.

Des instruments que l’on avait peu entendus au Folk Club auparavant - guitare électrique et batterie - viennent ici et là densifier les compositions. Cependant, le groupe ne se dépare pas de la chaleur et de la simplicité qui font sa signature, et vient ajouter aux guitares et banjos les teintes d’un ocarina, d’un orgue ou d’un violon, faisant de l’ensemble un patchwork folk captivant.