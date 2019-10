Entre transcendance et agressivité, énergie brute et onirisme, Hangmoon est la rémanence de rêves et de souvenirs enfouis. Éthérée, mélancolique mais aussi teintée de violence, sa musique est un hommage aux souffrances passées, et celles à venir.

Hangmoon

Créé en décembre 2018 par Adam Courtinot, Hangmoon est l’aboutissement d’une longue et difficile guérison. Au cœur du vaste désert mexicain, entre deux épineuses hallucinations, il aura en effet suffit d’une tragique nuit sous le regard froid et sévère de la Lune pour laisser des traces indélébiles.

Hangmoon

C’est précisément sur ces traces que le groupe strasbourgeois s’aventure en 2019, en ex-plorant dans son premier EP « Meztli » (déesse de la lune aztèque) une atmosphère sombre et mélodique, marquée par le désespoir, le sentiment de défaite et de captivité, puis le retour en force d’un humilié.