Lyre le Temps, LLT, 3 lettres pour 4 musiciens : un crooner moderne, un contrebassiste, un batteur et un DJ. Depuis leur 4ème album, "Clock Master" , les strasbourgeois entretiennent, sur scène et en studio, le tic-tac du métronome et de l’horloge.

Lyre Le Temps - Bartosch Salmanski

Entre deux albums, Lyre Le Temps s’associe aux Happy’z, une chorale de filles âgées de 8 à 14 ans, pour leur faire découvrir les morceaux iconiques qui ont bercé leur adolescence. C’est la rencontre de plusieurs générations !

Lyre Le Temps "My Generation"

En ressort 6 reprises, issues de 6 univers différents. Rock, jazz, funk, reggae, hip-hop, tout y passe ! Mettant en avant leurs talents de musiciens live, ils peignent en bleu jazz des morceaux comme "Out Of Time Man" de la Mano Negra, ou "Boogie Wonderland" d’Earth Wind and Fire.

Lyre Le Temps - Bartosch Salmanski

Ils s’attaquent sans complexes à des monuments de la musique, et leur savoir faire transforme l’essai.

"My Generation" est un EP où, selon sa tradition, Lyre le Temps vous emmène dans un voyage à travers les époques et les sonorités. Suivez les guides, ils connaissent la musique !