Pascal VECCA est un chanteur professionnel et auteur-compositeur français, d’origines italienne, allemande et polonaise, qui partage son temps entre la France (Strasbourg et Paris) et l’Allemagne. Originaire de Nancy, alors qu’il est responsable de communication dans une grande entreprise, il franchit en 2006 le pas vers une nouvelle carrière et tente l’aventure de la chanson…

Cet amoureux du jazz et de la pop s’est tout d’abord attaché au swing, avec son album de compositions Vu de haut (2009) avant de se dédier corps et voix aux crooners qu’il admire. Tournée 2008-2012 : environ 110 concerts à Paris, dans le Grand Est et en Allemagne.

Son second album, Les Crooners à l’honneur (Live - 2014) et le spectacle éponyme qu’il fait tourner depuis 2013, rendent hommage aux grandes voix internationales du jazz. Tournée 2013-aujourd’hui : environ 250 concerts en France, en Allemagne et au Luxembourg.

Il a été l’un des principaux chanteurs dans les spectacles musicaux à EUROPA PARK(Rust, Allemagne) de 2016 à 2018, Pascal VECCA est également le créateur (paroles & musique) et interprète de l’hymne officiel du RACING CLUB DE STRASBOURG (Ligue 1 de football) depuis 2015.

Il renoue avec bonheur avec les chansons de Noël, dans une série de concerts en France et en Allemagne, accompagnée de la sortie d’un nouvel album, en partenariat avec France Bleu Alsace.

Pascal Vecca chante Noël !

Il met sa voix percutante et profonde de crooner au service d'un répertoire multilingue (en français, anglais, allemand, italien, espagnol...), et nous embarque avec lui dans un voyage au pays des chants traditionnels de Noël d’ici et d’ailleurs … agrémenté de quelques belles surprises !

Entouré d’un trio de musiciens talentueux (Laura Strubel au piano, Christian Ott à la guitare, et Roland Grob à la contrebasse), Pascal VECCA nous offre un moment musical unique, riche en émotions et en partage.