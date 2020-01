Yeallow, un groupe qui vous offre de belles sensations... à écouter en boucle !

Yeallow est un groupe de rock indépendant français originaire de Strasbourg , formé en 2010.

Pour fêter leurs 10 ans d’existence et de tournées, YEALLOW revient avec un 3ème album (début 2019) toujours aussi imprévisible et décalé. Avec ce mélange subtil d’influences et de sonorités au service de rythmiques dévastatrices, de refrains entêtants et de guitares saturées, YEALLOW prouve définitivement qu’on peut compter sur eux pour élever le débat !

Ced, Fred, Fred, Nico : Yeallow

Et si on vous a mis l’eau à la bouche, c’est maintenant sur scène qu’il faut les voir absolument. En Live, YEALLOW déboule toutes guitares dehors et délivre un show maîtrisé qui alterne entre moments planants et passages efficaces et puissants mais à l’esthétique toujours soignée.Ils y prennent du plaisir et le partage avec le public qui en redemande…