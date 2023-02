"A fleur de peau", le nouvel album du périgourdin Kastagna aux accents pop folk

Avec son nouvel album " à fleur de peau", Kastagna nous invite dans une poésie douce et légère, aux accents électriques et parfois fragiles, un voyage au cœur de l’intime.

Être “à fleur de peau “ dans le monde de Kevin Castagna, auteur, compositeur, interprète périgourdin, c’est saisir l’instant fragile où tout peut basculer, tout renverser, c’est accueillir ses émotions. Mais c’est aussi le titre de son tout dernier album où délicatesse et poésie se déclinent en 9 titres aux accents pop folk.

Kastagna

Son aventure a débuté en 2007. Après la sortie de son premier album "Je changerai tout", Kevin Castagna, sur scène “Kastagna” a remporté le "Trophée France bleu "à Périgueux. Il enchaîne ensuite les scènes, assurant la première partie : Anis, Daguerre, Debout sur le Zinc, La Rue Kétanou, Alexis HK, Rue de la Muette, les Hurlements de Léo.

Il a aussi mené en Dordogne, avec l’aide de l’Agence culturelle, des actions dans les écoles, les Ehpad, les hôpitaux et des structures sociales.

En 2012, lors de son deuxième album "Le P'tit bonheur", il s'oriente vers quelque chose de plus intimiste. Kastagna est repéré et soutenu par « Voix du Sud » l’association de Francis Cabrel, dans laquelle il s'épanouit au travers de projets au long cours.

Huit ans après “Le P'tit Bonheur” et après deux albums destinés au jeune public, Kastagna revient aujourd'hui avec un album plus personnel, une vraie invitation à l'intimité remplie d'émotions et racontant des histoires empruntées à la vie des uns et des autres. Ses textes tracés de petits riens nous invitent dans une poésie douce, légère, aux accents électriques, parfois fragiles, le tout suspendu aux cordes de sa guitare et de sa voix.

À fleur de peau est un album qui est né loin des studios, dans un coin de sa grange, au cœur du Périgord. Kastagna, admirateur de Renaud, de Gaëtan Roussel, s’improvise arrangeur, musicien, bricoleur de sons et enregistre les premières prises, un peu à la façon de Moby ou encore de Romain Humeau. C'est entouré de Bertille Fraisse, violoniste de formation classique, que Kastagna co-réalise et finalise ce nouvel album, pour nous offrir les fleurs de son jardin secret...

À fleur de peau, un album très personnel qui décrit les émotions de cet artiste dès plus touchant.

