Advïtam, du heavy rock français made in Périgord

Originaire du Périgord, Advïtam est un groupe de 5 musiciens qui chantent en français dans un style heavy Rock et ça décoiffe !

Né en 2021, le groupe Advïtam a déjà plusieurs scènes à son actif et souhaite apporter de la nouveauté à la scène rock française avec des morceaux entraînants, des riffs de guitare puissants, des percussions folles et des paroles qui restent dans la tête. Leur but est de grandir en renommée en accédant à des festivals importants partout en France, en Europe, ainsi qu'en première partie de groupes plus connus.

Advïtam, c'est aujourd'hui cinq gars qui se réunissent les jeudis soir pour répéter, car jouer sur scène nécessite beaucoup de travail. Advïtam a sa propre idée du rock. Leurs chansons sont exclusivement en français. Le rock dans leur langue maternelle accompagné d'une musique aux riffs puissants et mélodiques des guitares, soutenue par une rythmique endiablée, des paroles accrocheuses qui ne laissent pas indifférents.

loading

Dan est le chanteur du groupe et le compositeur. Les années 90, lui ont permis d'être emporter par la vague « Grunge Rock » ou « Punk Rock ». C’est à ce moment-là qu'il s'est mis à chanter et à avoir des inspirations.

Stéphane, le guitariste lead est autodidacte, il a appris seul dans sa chambre d’ado, puis en duo dans un garage avec mon meilleur ami pour trouver son univers musical, celui qui rythme sa vie et qui inspire ses compositions.

Laurent, le guitariste rythmique du groupe a passé ses jeunes années à s'écorcher les doigts en tentant de reproduire les riffs de ses groupes favoris en pur autodidacte.Il a participé en tant que soliste à la création des « Hush Money », avant d’être invité par les leaders du groupe Advïtam. Dylan est le plus jeune et joue à la batterie tandis que Jo s'impose ave sa guitare basse.

Avec un répertoire de 17 titres à son actif, Advïtam s'est produit sur scène, dans les festivals comme Rock and Dreamos des Gosses Riders, Paleyrac'Cordes, le Fest'hiver. Advïtam se produit aussi dans des cafés concerts et sont plus que motivés à vous faire découvrir leur univers. Alors, montez le son !

loading