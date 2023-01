Après The Voice, Robin s'invite sur la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu

Il y a des parcours qui ne doivent rien au hasard. Et si le talent de Robin en était le plus bel exemple ? A tout juste 23 ans, le Girondin, découvert dans The Voice en 2021, a toujours baigné dans le monde artistique avec des parents danseurs. Il a grandi avec Kool and the Gang, Mickael Jackson ou encore Lionel Richie dans ses oreilles. Il suit la tradition familiale et à son entrée en primaire, il apprend la musique. Désormais, la trompette reste son instrument de cœur. Grâce à elle, il a pu découvrir tous les univers musicaux (du classique au jazz) et vivre des expériences incroyables. Il joue aussi du piano et de la guitare. Robin a tous les talents.

De The Voice à la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu

Pendant une heure pour la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, Robin vous ouvre les portes de son univers musical. Accompagné de ses musiciens et amis (Zakary Defoe à la guitare, Edouard Rogers au piano, Harold Zola à la basse, Kevin Lica à la batterie et Mathieu Llech aux séquences), il mêle l'afro beat, les ballades et la pop. Pour Robin, la musique populaire (celle qui parle à tout le monde) représente bien la musique qu'il aime. Avec des titres lives extraits de son premier EP "Premier souffle" et des nouveautés, le chanteur partage ses compositions en français et une reprise en anglais. Il se confie aussi sur les artistes qui l'inspire, comme Bruno Mars et The 1975.

En français et en anglais, découvrez l'univers de Robin sur la Nouvelle Scène Aquitaine en live

Pour cette Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, Robin a mis une sacrée ambiance sur la scène du Cuvier de Feydeau à Artigues-près-Bordeaux. Avec lui, découvrez son parcours de The Voice à la sortie de son premier EP "Premier souffle", en attendant ses prochaines actualités et la sortie prochaine d'autres chansons. il y travaille actuellement. A suivre !