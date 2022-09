Arsène, une tarbaise à la voix andalouse

La Nouvelle Scène de France Bleu fait étape chez l'une des belles voix venue de Tarbes avec Arsène. Sous ce nom se cache une jeune fille et ses nombreuses influences. Andalouses par ses parents, rock par son adolescence, teintées de chansons françaises à la Brassens ou à la Piaf par ses premiers amours musicaux.

C'est toute cette richesse qui fait le talent d'Arsène. Accompagnée par Vince à la guitare et au chant, elle envoûte, elle enivre et elle chante des mots travaillés et percutants. Des balades musicales au fil de ses pensées et de ses désirs qui ne vous laisseront pas indifférents.

Après le Conservatoire de Tarbes depuis ses 9 ans, après les petites scènes, les fêtes de village et les bars, après l'accompagnement par les équipes de la scène de musiques actuelles de La Gespe, elle a signé les premières parties dont Boulevard des Airs. Désormais, c'est en duo qu'elle assume ses mots, ses chansons pour le bonheur de son public toujours plus nombreux.