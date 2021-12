Bast fait son live, artiste girondin du bassin d'Arcachon !

Un live avec une touche de pop, assaisonné d'une voix un peu rauque parfois à la Joe Cocker. Bast est un gars méticuleux, élevé au piano, et à l’écume de l’océan. Bast influencé par des artistes tels que Johnny Cash, ou The Beatles, ou encore Lily Wood & The pricks.

L’artiste bordelais Bast, originaire du Bassin d’Arcachon, pratique le piano depuis sa plus tendre enfance. Très vite sa formation classique le mènera à la guitare, qui lui donnera l’opportunité dès l’adolescence de jouer dans ses premiers groupes : My Heroine, Bellevue Beaches, Daven et Pastel. Il est Influencé par des artistes tels que Johnny Cash, Half Moon Run, The Beatles, Andrew Bird, Kiasmos, Mac Demarco, Milky Chance ou encore Lily Wood & The pricks. Il propose aujourd’hui son premier album « Each Day », composé et enregistré seul (ou presque) dans son home studio. Vous allez entendre dans ce live de la Nouvelle Scène Aquitaine, des chansons extraites de son premier album, Each Day. Au total dix titres dont le titre éponyme Each Day composé, en pensant à une jeune fille des montagnes, tout droit sortie d'un tableau, qui dévalait avec grâce un flanc de montagne sec.

Son 1er clip "Each Day" est réalisé par Kévin Hilairet et produit par Green Sun Records. Tourné dans les Hautes-Pyrénées à côté d'un petit village au milieu des montagnes nommé Arbéost, il sort le 24 Juillet 2020 et cumule plus de 35k vues. Vous entendrez aussi, à l'écoute de live, la chanson "Little Sunshines", composée pour ses demi-soeurs, qui vivent en Hollande. Bast rencontrent ses soeurs à 25 ans, il y a cinq ans seulement, elles avaient 15 et 18 ans. Cette chanson a été imaginée au ukulele, lors de la semaine passée en Hollande. Voici ci dessous le clip vidéo.

Dans chacune de ces émissions live, vous découvrez une reprise choisie par l'artiste invité. Bast a choisi la chanson Danse de Lomepal car c'est une chanson qui parle d'amour de manière un peu crue mais poétique à la fois.

Bast : C'est ce que j'aime avec Lomepal. C'est un poète cru, au flow fleuve qui ne ressemble à rien de connu. Avec cette chanson, il parle d'une femme qui semble fatale, dont il tombe amoureux et partage une passion. Cette chanson m'a beaucoup parlé à une époque, et j'aime beaucoup la chanter.

Enfin, cerise sur le gâteau pour mieux connaitre cet artiste qui affectionne particulièrement sa terre girondine, regardez ce clip vidéo, le dernier clip "Little Man", sorti le 28 octobre 2021, il vous emmène dans l'antre du diable, à savoir le mythique Théâtre Fémina de Bordeaux. Bast, possédé, y incarne le Malin qui entraîne dans sa folie un "petit homme", un enfant innocent interprété par Noah Buselli. Kévin Hilairet à la réalisation, et Green Sun Records à la production.

Ecoutez aussi Bast sur les plateformes musicales habituelles : Spotify, youtube, Deezer, etc. Merci à Bast pour ce live enregistré dans les studios de France Bleu à Bordeaux. Vivement les concerts à venir !