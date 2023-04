Coup de tonnerre sur la pop avec Foudre du Bengale

Foudre du Bengale, un groupe né de l’envie de libérer de vieilles démos prisonnières d’un disque dur. Un mélange d'influences rock indépendant dont ils extraient cet arôme pop aux accents acid. Vous n'avez rien compris ? C'est normal. Écoutez plutôt Foudre du Bengale en live !

Leur tout premier EP est en ce moment en préparation dans leurs studios d'Ustaritz et devrait sortir courant 2023. Le groupe Foudre du Bengale c'est quatre garçons dans le vent, quatre "power rangers" du rock (il suffit de voir leurs costumes de scène : bleu de travail, chacun sa couleur différente), quatre bêtes de scène, comme vous allez pouvoir le constater, quatre garçons qui surtout se connaissent par cœur...

loading

Le futur EP est attendu pour courant 2023, mais déjà des dates de concerts !

Pas encore de date précise pour l'EP, suivez le groupe via leurs réseaux sociaux ( Instagram et Facebook ) et vous risquez fortement de les croiser sur les scènes du Sud-Ouest. Voilà qui annonce une nouvelle année pleine de rebondissements pour le quatuor !