De grands enfants : le Pays Basque au coeur

Baptiste et Anatole sont plus connus sous le nom de "De grands enfants". Le duo crée en 2020, a déjà deux singles qui ont conquis le public, a participé à une émission sur France 2 et s'apprête à enchainer les concerts cet été. Rencontre avec deux amoureux du Pays Basque.

Baptiste est originaire de Saint-Jean-de-Luz. Anatole lui est de région parisienne mais est tombé amoureux du Pays Basque. Le duo forme "De grands enfants" qui mêle à la fois variété française mais aussi d'autres univers musicaux comme le reggae ou l'urbain. Les deux hommes se connaissent depuis l'enfance, ont crée leur premier groupe à 18 ans avec lequel ils chantaient des reprises de Goldman, Tryo et Cabrel sur les terrasses de la côte basque.

Au fil des expériences, des changements de groupe, Baptiste et Anatole ne se sont pas lâchés et ont continué à donner des concerts au Pays Basque mais aussi à l'international. Ils sont allés en Angleterre, en Irlande mais aussi en Inde et au Viêt-Nam.

Baptiste et Anatole forment le duo "De grands enfants" © Radio France - Lucas AIZPURUA

De grands enfants, un duo qui a seulement 2 ans

La dernière création des deux garçons a mûri pendant les longs mois de confinement et l'anxiété qui nous ont accompagnés en 2020. "De grands enfants" est né avec des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux et avec une idée en tête faire des choses simples, faire "ce que l'on est" ! Le groupe a aussi bénéficié d'un boost de notoriété grâce à l'émission "The Artist" de Nagui, diffusée en septembre dernier sur France 2. Une émission qui mettait en avant les auteurs, compositeurs, interprètes. Une expérience enrichissante qui leur a notamment permis de rencontrer leur nouveau directeur artistique.

Tout à défendre

Le dernier single de "Deux grands enfants" est "Tout à défendre". Une chanson qui raconte la situation dans laquelle se trouve Baptiste, expulsé de son logement de Saint-Jean-de-Luz par des promoteurs immobiliers. Une chanson co-écrite avec Patxi Garat qui soulève une véritable problématique au Pays Basque : l'accès au logement. Une chanson engagée avec des mots justes. Le clip sortira dans quelques jours mais le live enregistré dans les studios de France Bleu est à découvrir ci-dessous.