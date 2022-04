De la pop souriante et enjouée avec le groupe Superjava

Superjava, c'est à la fois pour danser sur la plage en plein été et quand vous êtes assis sur le canapé devant la TV. Archibald et Arnaud font une pop enjouée qui respire la bonne humeur. Des chansons comme "All in all" que l'on entend aussi dans des publicités télévisées partout dans le monde !

Superjava est né en 2015 de la rencontre d’Archibald et Arnaud. Après des premiers singles très remarqués, le groupe sort ses premiers EPs caractérisés par une pop disco ultra feelgood. Ils se distinguent d’abord sur scène, à travers toute la France, puis la Chine en juin 2019 (en tournée avec le Bureau Export). Mais également sur le petit écran, en signant les BOs de plusieurs films publicitaires pour Citroën, Alpine ou Galeries Lafayette… Ils collaborent également avec Bon Entendeur et le DJ brésilien mondialement connu, Vintage Culture.

Postcards, dernier EP avant le premier album, montre une nouvelle facette du groupe Superjava, plus pop, plus intimiste et avec des arrangements plus acoustiques. Composé à deux (Archibald et Arnaud), le groupe reprendra le live au Printemps de Bourges le 22 avril puis à partir de septembre et prépare sa première tournée au Brésil en 2023.