Deep Forest, 1er groupe français à recevoir un grammy award en 1995, et son dernier album "Deep symphonic"

Ce n’est pas le hasard qui a poussé Eric Mouquet à poser ses valises et à s’installer en Dordogne en 2006 mais bien un vrai coup de cœur pour le Périgord. Son histoire a commencé dans le nord de la France d'où il est natif. Au début des années 90, Eric Mouquet, co-fondateur du groupe Deep Forest, est l’un des pionniers de la musique électro ethnique.

Ses premiers albums, vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, se sont imposés dans le monde entier avec, entre autre, ce titre incontournable et planétaire “Sweet Lullaby", titre qui utilise des extraits de berceuse traditionnelle des îles Salomon et qui a accompagné les campagnes publicitaires de l'Oréal pour ses gels douche Ushuaïa.

Deep Forest, c'est ainsi le 1er groupe français à remporter en 1995 le prestigieux Grammy Award, catégorie meilleur album de musique du monde et est devenu une véritable empreinte sonore , une «musique du monde d'ambiance ethno-introspective».

Le grammy award et le Deep symphonic , le dernier album de Deep Forest © Radio France - Marie Dominique PRIVE

L'album "Deep Symphonic"

Eric Mouquet continue de captiver le public avec de nombreux albums et de belles rencontres et collaborations : Josh Groban, Ana Torroja, Youssou N'dour, Joe Zawinul, Peter Gabriel, Herbie Hancock, Mell, Chitose Hajime ,Sa Dingding, Onuka, Oyme, Catherine Lara, Charles Aznavour et bien d'autres.

Il compose dans son studio installé en Périgord noir avec ses nombreux samples et synthés. Son tout dernier album est sorti en décembre 2020 "Deep Symphonic ", comprenant les chansons les plus emblématiques de Deep Forest avec des arrangements électroniques et symphoniques. Un gros coup de cœur pour cet album qui vous fera à la fois voyager et rêver .