Djélicious, un "mélange" hip hop soul funk

Djélicious, « délicieux » mélange de musiciens de la Nouvelle Aquitaine ont présenté leur dernier EP intitulé « Mélange » sorti en juin 2022 à l’occasion de la fête de la musique sur la scène de la Fabrique à Saint Astier en Dordogne. Leur slogan « Plaisir, réflexion, partage », 3 mots qui résument parfaitement Djélicious qui redouble d’imagination et d’ingéniosité pour habiller, raconter et embellir leur musique. Un groupe qui a vu le jour pendant le Covid en 2020 composé d’un duo basse batterie expérimenté avec le bassiste Christophe Hardy bercé par la musique dès son plus jeune âge, le nordiste de la team. Le batteur Félix Peuch est le gardien de la rythmique. A la guitare, François Gendre, dit Paco qui attiré par le rock et le blues se complait aujourd’hui dans les rythmes soul et funk. Au clavier et au saxo, Stéphane Barbas dit la Machine. Aveugle de naissance, il joue à l’oreille et est le chœur principal de Djélicious. Pour terminer, le rappeur chanteur compositeur Jérôme Poper de Port saint Foy est un artiste à multi facettes. Celui qu’on nomme Djé a passé plusieurs années avec la formation foodjatruck, une belle histoire avant de créer Djélicious,.

Djélicious en concert à La fabrique à Saint Astier © Radio France - Lionel Béchadergue

Mélange, leur dernier EP contient 14 titres : « Unique en son genre, bonne conduite, regard des autres, on nous a dit... »,des chansons à textes qui parlent de la vie, et des gens.

Nouvel Ep de Djélicious

Si vous voulez découvrir l’univers de Djélicious , leur prochain concert est le 16 septembre 2022 au parc de Bomal à Saint Denis de Pile en Gironde à 21 heures. En attendant la sortie de leur futur album, l’EP « Mélange » est disponible sur toutes les plateformes.