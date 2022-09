Dorian jeune artiste du Bassin d'Arcachon fait son live !

Dorian est un artiste du Bassin d’Arcachon, ce jeune chanteur guitariste autodidacte se produit depuis des années principalement dans le grand Sud-Ouest et depuis peu dans toute la France. Dorian a partagé des affiches avec Benabar, Cats on trees, ou Tibz (artiste périgourdin). Après avoir réalisé près de 500 concerts, présenté en 2021 sur toutes les plateformes, et sa tournée estivale, son premier single " Partir " , son clip comptabilise aujourd’hui près de 100 000 vues sur Youtube.

Dorian vous raconte d'ailleurs, dans ce live, l'histoire du tournage avec des loups, ainsi que le scénario qui s'est concrétisé pendant le confinement. Son prochain single « On a tous » est sorti en digital avant son premier album qui lui est prévu courant 2023 ! Dorian multiplie les dates, accompagné de ses musiciens, avec lesquels il interprète ses propres compositions ainsi que des reprises variétés/pop françaises.

De gauche à droite : Nafah Zola a la basse, Kévin Lika à la batterie, Dorian et David Pilarsky. © Radio France - Isabelle Wagner

Sur la photo, de gauche à droite, Nafah Zola a la basse, Kévin Lika à la batterie, Dorian et David Pilarsky à la guitare. Une équipe joyeuse au service du répertoire de Dorian. Dans ce live vous allez écouter : Partir, On a tous, Donne moi, le Monde accélère, Il, Dadès, Encore un ailleurs, le Verrou, et Viens. Dorian reprend aussi un titre de Jérémy Frerot.

Le clip de Partir avec les séquences des loups, un scénario qui a pris beaucoup de temps mais qui est un très bon souvenir pour Dorian.

Nous avons passé un moment tonique, chaleureux et ensoleillé avec Dorian et ses musiciens. Infatigable, éternel insatisfait, Dorian est un bosseur, gourmand de la vie et aussi de la gastronomie locale, il ne résiste pas aux huîtres du Bassin d'Arcachon.

Dorian trouve un peu de temps pour jouer au football, faire du vélo, ou pratiquer le squash, mais pas de sport extrême. Actuellement, il met toute son énergie dans son parcours professionnel, peu de place pour le personnel.

En projet pour se divertir : voir M et Julien Doré sur scène, et aussi Partir en van, pour découvrir de nouvelles inspirations.

Merci Dorian pour cette Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu: une étape sur la route du bonheur artistique !