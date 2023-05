"Easier said than done" le nouvel album de Lucky Pepper, un quartet cosmic blues et rock and roll

Lucky Pepper allie l'énergie du rock 'n' roll et l'univers du blues dans leur nouvel album "Easier said than done"

C’est au trait d’Union, une salle de concert underground chic et rural à Vézac dans le Périgord noir au pied du château de Castelnaud-la-Chapelle que nous retrouvons le groupe Lucky Pepper. Un quartet composé de Geoffrey Lucky Pepper à la guitare et au chant, Rémi Puglisi à la batterie, Julien Lacombe à la basse et JP Cardot au piano. Quatre garçons dans le vent heureux car leur tout nouvel album «Easier said than done »est dans les bacs.

Le groupe Lucky Pepper avec Quentin et Alexandre du Trait d'union © Radio France - Marie Dominique PRIVE

Geoffrey ,le leader du groupe a fait ses études à Bergerac. La musique s’est invité dans sa vie à l’age de 16 ans.

«J'ai entendu pour la première fois un vrai morceau de blues qui passait dans un magasin de disques à Bergerac . C'était ‘Blow Wind Blow’ de Muddy Waters repris par Nico Wayne Toussaint. Trois jours après, j'ai acheté mon premier harmonica. "

La musique devient une vraie passion pour le jeune garçon qui s’essaie aussi à la guitare et au chant et monte un groupe au lycée avec ses amis. Le blues est bel et bien leur univers. Geoffrey monte régulièrement sur les scènes locales aux côtés de bluesmen, il y rencontre le king local : Mr Tchang qui devient un mentor influent. A 18 ans, il part étudier à Bordeaux en géologie et crée également une nouvelle forme musicale : la Blues Connection. En 2016, il convie sur l’une de ses dates de concert Thomas Galvan (le batteur rencontré lors de ses années lycée) et Grégory Vouillat, un bassiste rencontré sur des jams bergeracoises. Rapidement, ils créent Lucky Pepper and the Santa Fellas, un trio qui nous plonge dans un univers cosmico-rock. Un album voit le jour , Rock and Roll Attack en 2019. La crise sanitaire et le Covid se sont invités et le groupe a évolué pour devenir un quartet.

2023, c'est un nouvel album, E**asier said than done, inspiré par les voyages, l'amour mais aussi par le confinement car Geoffrey et sa compagne Marine ont eu le temps de se poser pour écrire durant cette période Lucky Pepper, c'est à la fois pimenté et poivré. Découvrez vite leur univers car dès la première écoute, ca ne vous lâchera plus.

