En voyage avec le folk de Bertoo & The Delorean Travellers

Bertoo, de son vrai prénom Imbert, est périgourdin d’origine. La musique l’a accompagné toute sa vie. Il est auteur, compositeur et interprète de ses œuvres, mais surtout : il est autodidacte. Aujourd’hui Bertoo n’est plus tout seul, il est accompagné de ses acolytes de toujours, The DeLorean Travellers (aujourd’hui devenus “ShagShag”). Après plusieurs expériences musicales durant leur adolescence sarladaise, ils se sont enfin retrouvés pour ne faire plus qu’une entité. Bertoo nous présente son album sorti en 2020 “QUÆRITA” en live avec les DeLorean Travellers.

Bertoo & The DeLorean Travellers, un voyage au-delà de l’Aquitaine

De Brassens à Jake Bugg, en passant par The Beatles, Bertoo est inspiré par de nombreux artistes depuis son plus jeune âge. La musique folk l’entoure depuis toujours, et jusque dans ses lointains voyages à travers le globe. L’Australie, principalement, lui a plus que jamais donné l’inspiration d’écrire et de composer des chansons de l’album Quaerita. Album d’ailleurs enregistré à Liverpool en Angleterre, ville mythique des Beatles, et véritable symbole pour cet artiste prometteur.

Pour suivre Bertoo et les DeLorean Travellers : Facebook - Instagram - YouTube