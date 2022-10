Face 2 Face, un duo percutant qui a réussi à unir sur un même projet Funk et Rock

Face 2 Face, composé de Cédric Iung ex chanteur lead des Wolfunkind et du batteur des Frog Runners Jérémy Ducasse-Tisné. Ce duo percutant a réussi à unir sur un même projet Funk et Rock, Un véritable face à face artistique !

Face 2 Face est composé de Cédric Iung ex chanteur lead des Wolfunkind et du batteur des Frog Runners Jérémy Ducasse-Tisné. C'est durant le confinement que ces 2 artistes ont décidé d'unir leur talent et de lancer le projet Face 2 Face Au-delà des influences, entre puissance et fragilité, l’univers organique et sensuel de Face 2 Face sublime une énergie captivante. D’une rencontre, deux regards, ce duo Rock Pop y transpose toute sa poésie et trouve sa profondeur. Parfois incisif, c’est aussi un visage sensible qui se reflète dans le miroir, une expression authentique.

Pour la Nouvelle scène de France Bleu, le duo présente son premier Ep, distribué par Voodoo label production.