Femme Squelette, un trio hypnotique et vagabond

Femme Squelette est un trio féminin composé de Dawa Salfati, Romane Beaugrand et Amandine Steblin.

Autrice, compositrice interprète, multi instrumentiste, beaucoup à la guitare mais aussi au ukulélé, Dawa Salfati porte différents projets (Dawa Salfati, Femme Squelette, Sudoripare) qui gravitent autour de la sensation du féminin.

Romane Beaugrand est chanteuse et violoncelliste diplômée du conservatoire de Lille. Elle évolue à travers le projet So Lune (violoncelle électro) et Femme Squelette. Elle collabore avec d’autres artistes Individu XY, Jean du Voyage.

Amandine Steblin est tantôt derrière le rideau, tantôt devant. D’un côté elle tisse, coordonne, diffuse (Slowfest), de l’autre invente, explore, tape un peu partout et chante (Femme Squelette, Ultra et Volta, Passeurs).

Un trio organique et sensuel

Femme Squelette c’est la rencontre de 3 femmes qui parlent de la transformation intérieure, de la vie et de la mort pour ne pas en avoir peur. Trio organique et sensuel qui défend et raconte la femme d’aujourd’hui fière de ce qu’elle fait et se défait de ses carcans. La musique de Femme Squelette est une musique qui voyage grâce au langage du corps et du cœur, une musique de la ritournelle, du ressac cher à Dawa originaire de Tahiti.

Un groupe dont le nom a été inspiré par le livre de Clarissa Pinkola Estés, "femme qui court avec les loups".