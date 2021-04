Flo Delavega : sa nouvelle vie et son nouvel album " Rêveur Forêveur "

Ensemble, Flo Delavega et Jérémy Frérot ont fait rêver des milliers de fans quand ils formaient le duo Fréro Delavega. Deux albums, un million d’exemplaires écoulés, des tubes Sweet Darling, le chant des sirènes, ton visage et des dizaines de concerts plus tard, Flo Delavega, a choisi de clôturer ce chapitre de sa vie, de quitter Paris, et de vivre reclus dans les Landes avec sa femme, la chanteuse argentine Natalia Doco, et son fils.

C’est dans un autre cadre d'exception, toujours dans les Landes, à la Villa Mirasol de Mont-de-Marsan, que le chanteur, plus en adéquation avec ce qu’il ressent et ce qu’il est, a accepté l'invitation de France Bleu pour nous parler de sa nouvelle vie, de sa passion pour la permaculture et de sa musique.

Flo Delavega à la Villa Mirasol de Mont-de-Marsan © Radio France - Carl Da Silva

Dans la nouvelle scène Aquitaine de France Bleu, Flo Delavega révèle pourquoi il a arrêté son duo et nous fait découvrir son premier album solo «Rêveur Forêveur» enregistré chez lui, à Sabres, au milieu des pins landais.