The Ghost Towns, la rencontre du graphisme et du rock

The Ghost Towns, un duo guitare batterie, Antony Farto et Samuel Vandenberghe, l’association de la puissance et de la sensibilité au service du rock.

Guitare, batterie, douceur et force, gravité et sensibilité, c'est le voyage musical proposé par The Ghost Towns. Samuel a fait du piano et du solfège très tôt, puis de la batterie, pour finalement la laisser de côté au profit du piano. Fils de musicien qui chantait des chansons de marins dans le groupe Tonnerre de Brest, Samuel a gardé les souvenirs des textes qu’on partage.

L’histoire du groupe a commencé par une scène ouverte, puis un tremplin de musiques actuelles organisé en Dordogne en 2018. Samuel venait d’arriver, professeur d’arts appliqués, il a rencontré Antony et sa guitare, s’est remis à la batterie pour jouer avec lui. Et entre eux ça a matché tout de suite, et donné “Chapter one”, leur 1er EP. Les chapitres vont s’enchaîner racontant l’histoire de leurs avatars. La sortie du “Chapter 3” est annoncée pour 2021, un album images dessiné par Samuel bien sûr assorti d’un clip animé et d’un clip vidéo tourné par le frère d’Antony.

Le choix du nom de leur groupe est inspiré de l’univers de l’illustrateur qu’est Samuel, qui dessine beaucoup les villes fantômes dans son univers artistique mettant en scène des personnages qui les arpentent et mettant en avant des questions philosophiques profondes, des personnages qui vont quitter la Terre au cours des “Chapter” et partir en fusée...