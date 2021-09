Franck et Damien, le duo du Bassin d'Arcachon

Franck et Damien en concert au Pin Galant

Franck et Damien un duo Pop Folk. Ils nous viennent du Bassin d’Arcachon et préparent actuellement un 2ème album. Vous pourrez les voir le 18 septembre au festival des Forgues à Farge St Hilaire.

La Nouvelle Scène Aquitaine est cette semaine 100% live : il s’agit de la captation du concert solidaire France Bleu au Pin Galant de Mérignac (21 juin 2021) pour dire merci aux premières lignes de la crise sanitaire. Dans la salle, les invités de France Bleu : pompiers, infirmiers, infirmières, hôtes et hôtesses de caisse etc…

Franck et Damien en concert au Pin Galant © Radio France - Hamza Elaafifi

Franck et Damien seront à l’affiche du Festival des Forges, à Fargues Saint Hilaire en Gironde le samedi 18 septembre prochain. Kendji Girac et le DJ Bordelais BASSNER complètent la programmation de ce festival, et c’est un événement France Bleu.

Prix des places pour le festival des Forges : entre 17 et 19€, vous pouvez réserver directement ici

Franck et Damien se sont fait connaitre partout en France il y a quelques mois lorsque leur copain Jérémy Frérot, interrogé dans le journal de 20h de France 2 depuis chez lui, avait positionné bien en évidence la pochette de leur premier album « Franck et Damien ». A l’époque vous étiez nombreux à vous demander qui étaient Franck et Damien ? Maintenant vous savez.