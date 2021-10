Le duo TömTom présente son nouveau single "Les jolies choses"

Marine Thömmerel et Manuel Larouy forment le duo TömTom ! Ils font une musique mélangeant pop, folk et variété française et écrivent sur des thèmes qui leur tiennent à cœur comme l’écologie. Il nous présente en live leur nouveau single "Les jolies choses" !

Marine Thömmerel et Manuel Larouy, deux biarrots d’adoption, forment le duo TömTom. Ils se sont rencontrés en 2017 dans le studio d’enregistrement parisien de Manuel. Lui, était réalisateur et avait déjà travaillé pour des artistes comme les Frero Delavega. Elle, souhaitait travailler de nouvelles chansons où elle chantait en solo. Deux univers qui se sont percutés pour finalement s’assembler et permettre au duo « TömTom » de voir le jour.

Depuis 2017, des titres comme « Côté allongé » et « Disparu » ont été dévoilés. Un mélange de pop, folk mais aussi de la variété française. L’inspiration vient de l’actualité, surtout de la crise climatique, mais aussi du voyage du duo aux Etats-Unis, à New York, pour faire une scène en plein cœur de Manhattan.

Töm tom a aussi fait un road trip le long de la côte atlantique française. Ce voyage en van leur a permis de constater l’impact du changement climatique sur nos plages et nos paysages. Marine et Manuel ne se considèrent pas forcément comme des lanceurs d’alerte mais souhaitent quand même essayer d’éveiller les consciences sans aucune prétention.

Le nouveau single « Les jolies choses »

L’actualité de TömTom, c’est la sortie de nouveaux titres durant toute cette fin d’année à raison d’une nouvelle chanson par mois environ. Le 8 octobre, « Les jolies choses » sort sur toutes les plateformes. Une chanson qui nous pousse à profiter de l’instant présent et surtout des choses simples. TömTom vous propose de découvrir ce titre pour la première fois en live dans les studios de France Bleu.