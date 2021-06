Mary Bach : un sens artistique inné, remarqué sur le net pendant le confinement

Mary Bach vous présente en avant première sur France Bleu et en live les titres de son album "Du sens s'il vous plaît" dont la sortie est prévue en octobre 2021. Mary Bach est auteure, compositrice et interprète, et vit dans le sud Gironde.

Mary Bach s'est fait un nom sur les plateformes musicales pendant le premier confinement. Sa chanson "La règle du jeu" s'est imposée. Le clip a été tourné à l'ancienne prison de La Réole, dans le sud Gironde. C'est dans cette partie du département de la Gironde que Mary Bach a grandit, là où elle poursuit tranquillement sa route artistique. Discrètement, Mary écrit ses textes engagés, se concentre sur le moindre détail musical, et imagine les scénarios de ses différents clips. Mary ne fait rien à la hâte, elle s'investit pleinement dans ses créations artistiques. Sa voix traduit les élans de la jeunesse face à l'actualité et à la crise sanitaire. Son deuxième clip pour son deuxième titre "Alice" a été vu 280 000 fois sur YouTube. Chaque chanson est une histoire à part entière.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous découvrez dans ce live, une jeune artiste passionnée par Boris Vian, Barbara, ou Brel. Mary chantait des chansons de Boris Vian sur le chemin de l'école à Bazas. Nourrit depuis son enfance, par des influences artistiques comme la musique, l'écriture et la comédie, la voici au centre de la scène accompagnée entre autres par son papa musicien Christophe Bach. Mary Bach se dévoile au fil des chansons et au gré de quelques confidences. Son dernier clip vient de paraître pour son troisième titre "Tous ces fous", Mary interroge la lisière entre la normalité et ce moment fragile où la folie peut devenir une réponse rationnelle face à la violence du monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Toutes les chansons de ce Live figurent sur le premier disque "Du sens s’il vous plaît", qui pose la question du sens de notre société moderne, de nos vies et des incompréhensions face à toutes les contradictions que nous renvoie le monde. Régalez vos oreilles de ce talent bien de chez nous, Mary Bach vous offre aussi une reprise du groupe Au P'tit Bonheur, la chanson J'veux du soleil.

Le disque "Du sens s’il vous plaît" sera disponible à partir d’octobre 2021, et nous l'attendons avec impatience. A ce propos, Mary Bach vous invite à l'aider à réaliser ce projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs mois. Voici le principe : Vous pré-commander un disque qui n’existe pas encore pour lui donner la chance d’exister. Chaque don bénéficie d'un crédit d’impôts à 66%, même si vous ne payez pas d’impôt, l’état subventionne ce don et rembourse plus de la moitié l’année suivante. Cette action vous donne aussi des privilèges comme des invitations au concert, plus d'infos ici.

Mary Bach est en résidence cet été, avec ses musiciens les 23, 24, 25 août 2021 à Tonneins, puis au Centre Culturel de Eymet les 14, 15, 16 septembre 2021.

Les prochaines dates de concerts, le 17 juillet 2021 - 20h30 à la Médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne et le 17 septembre 2021 - 20h30 à la Médiathèque de Villenave d'Ornon.