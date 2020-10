Raoul Ficel sort son 6ème album "sur la route", un disque aux sonorités américaines

La nouvelle scène Aquitaine à la découverte des talents près de chez vous. On chante et on danse le blues grâce à Raoul Ficel, auteur, compositeur, interprète girondin. Raoul Ficel nous présente son 6ème album "Sur la route", un album aux sonorités américaines.

Raoul Ficel est un baroudeur, il a roulé sa bosse un petit peu partout en Europe en accompagnant des groupes comme Louisiana Red, Big Time Sarah ou Little JC Bovard. Une expérience que l’on retrouve dans le dernier album du vieux baroudeur du blues, un album qui s’appelle justement "sur la route". Ce week end sur France Bleu on va parcourir un petit bout de sa route avec lui et ses musiciens. A la basse LONJ, à la batterie, Big Matth et au chœur et à la guitare Zoé, la fille de Raoul, car oui la musique c’est aussi une histoire de famille.

Tout ce petit monde nous propose un blues en français percutant à souhait mêlant tendresse et poésie dans un style rustique et bucolique qui donne des frissons

Raoul Ficel © Radio France - Julien de JONG

Raoul Ficel monte sur les planches depuis plus de 30 ans, et sa fille Zoé s'est laissée emporter par la musique de son père. Fan de musique américaine également, elle forme un autre duo avec son papa, le groupe s'appelle The Coudougnan's, leur nom de famille "américanisé", un duo formé naturellement lors d'un voyage aux Etats - Unis justement, à Austin au Texas précisément.