Simon de Bourran, un amour de la variété française assumé

Fan des Frero Delavega, de variété française, Simon De Bourran est un jeune chanteur bayonnais qui a composé une quinzaine de titres qui parle à la fois de ses amis, de sa famille et de ses amours…

A l’honneur dans La Nouvelle Scène Aquitaine cette semaine, je vous présente Simon de Bourran. Originaire des Landes, il vit maintenant à Bayonne.

Ce jeune homme de 20 ans a découvert la musique il y a tout juste 10 ans lorsque ses parents lui ont offert une guitare à Noël. Après l’avoir laissé trainée quelques mois, il décide de prendre des cours. Manifestement plus doué que les autres, il commence à prendre cette activité plus au sérieux, travaille des accords de base grâce à la chanson « Caravane » de Raphaël ou « L’Aziza » de Daniel Balavoine. En parallèle de la guitare, il commence aussi à apprendre le chant. Il s’exerce ensuite seul dans sa chambre, caché de ses parents et de ses amis…

Quelques temps plus tard, il fait découvrir à ses amis son premier titre « Penses-tu ». C’est le début de ces premières compositions mais aussi des concerts dans des scènes ouvertes landaises.

Depuis il a une quinzaine de compositions, style variété française, comme « Ana », « Ce même rêve chaque nuit » ou le prochain single « Woodstock ». Il parle de sa famille, de ses potes (nombreux) et de ses amours plus ou moins sérieux. Simon De Bourran diffuse ses titres sur son compte Spotify mais aussi son compte Instagram où il propose des reprises et des vidéos régulièrement.